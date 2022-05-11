永利業績｜續受旅遊限制拖累　首季虧損擴大至1.9億美元

永利皇宮較去年收益減少7,400萬美元

永利皇宮首季經營收益為1.633億美元，較2021年第一季的2.373億美元減少7,400萬美元。2022年第一季永利皇宮經調整後的物業EBITDA為90萬美元虧損，而2021年第一季則為2,740萬美元。貴賓賭枱贏額佔轉碼數百分比為2.05%，低於3.1%至3.4%的物業預期範圍且低於2021年第一季錄得的4.38%。中場業務的賭枱贏額百分比為20.9%，低於2021年第一季錄得的21.7%。

永利澳門首季經營收益為1.351億美元，較2021年第一季的1.797億美元減少4,460萬美元。2022年第一季經調整後的物業EBITDA為470萬美元虧損，而2021年第一季則為1,660萬美元。貴賓賭枱贏額佔轉碼數百分比為3.84%，高於3.1%至3.4%的物業預期範圍且高於2021年第一季錄得的3.25%。中場業務的賭枱贏額百分比為17.5%，略低於2021年第一季錄得的17.8%。

控股股東Wynn Resorts, Limited的行政總裁潘國宏表示，仍然有信心市場將受惠於旅遊限制放寬後的訪客量回升。

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