永利澳門首季經營收益按年增1倍　虧損收窄至4978萬美元

經調整後物業EBITDAR較去年首季佳

第一季經調整後的物業EBITDAR為4.297億美元，較2022年第一季經調整後的物業EBITDAR 1.776億美元增加142.0%。拉斯維加斯業務、永利皇宮、永利澳門、Encore Boston Harbor及Wynn Interactive於2023年第一季的經調整後的物業EBITDAR較2022年第一季分別增加7,220萬美元、1.119億美元、4,940萬美元、820萬美元及1,040萬美元。

過去3年首次錄得強勁業績

控股股東之一的Wynn Resorts行政總裁潘國宏表示，集團各渡假村於過去3年來首次錄得強勁的財務業績表現，於美國，永利拉斯維加斯及Encore Boston Harbor正全力以赴在本季度為集團的北美綜合物業創造經調整後的物業EBITDAR的新歷史紀錄；澳門方面，經歷幾年挑戰過後迎來大幅恢復的客量及需求，特別是在中場博彩和零售業務，集團相信已為澳門下一階段的增長和成功做好準備。