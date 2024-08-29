永旺半年蝕1.7億 迎合港人北上 擬大灣區增兩間AEON

經營AEON的永旺百貨(984)公布6月底止半年虧損擴大至1.71億元，去年同期為虧損7,819.4萬元；收益40.52億元，少10.4%，當中香港區收入18.97億元，少近一成；內地收入21.55億元，跌10.9%；每股虧損65.84仙；不派中期息，去年同期派2仙。 收益少一成停派中期息 香港虧損 1.4 億 永旺今日收報0.33元，失0.015元或4.3%。 本集團上半年香港業務虧損增加至1.443億元，去年同期虧損7,160萬元，並指港人「北上」及外遊熱潮持續，嚴重打擊香港本地的旅遊、餐飲、零售行業，對集團的香港業務表現造成不利影響。至於內地業務虧損3,690萬元，去年同期蝕1,540萬元。

下半年將開設數間 Daiso Japan 集團指，下半年將與八達通合作，優化系統並引入樂悠卡優惠，並開發顧客APP自助功能以加快處理配送服務，和引入自助收銀機中央管理系統，以加快處理顧客查詢等。同時，集團也將進一步優化「Mobile Assistant」/「移動助手」，讓店員更精準、快速查看各種數據，以提升員工的工作效率。預計下半年將完成AEON STYLE荃灣的升級改裝，並分別開設1間AEON STYLE、1 間「ものもの」(Mono Mono)、1 間 KOMEDA’S Coffee、1 間 JELYCO堂By KOMEDA及幾間Daiso Japan，不斷擴展香港的營運網絡。

計劃廣州塔廣場廣州百信店增兩店 至於內地，集團預計下半年將完成1間店舖的升級改裝工程，並在大灣區開設2間AEON超級市場，進一步拓展大灣區的店鋪網絡。集團指，將積極調整經營策略，主動抓住港人「北上」熱潮帶來的機遇，提高大灣區店鋪的銷售額，除了於5月完成對廣州太陽城店的大型活性化改裝，期內並成功簽約廣州塔廣場店、擬2025年開業，和廣州百信店兩家新店、擬下月開業，進一步布局大灣區市場。