永明升級大灣區醫療保障 冀代理人數年底破3千

香港永明金融宣布，為配合中港兩地居民流通的趨勢，將會拓展粵港澳大灣區醫療方案，主要針對有意前往內地工作或退休的香港居民及需要經常往返香港的內地居民。服務包括擴闊內地指定醫院名單，由以往涵蓋三級特等及甲等，擴至所有三級醫院，即包括乙等及丙等，另再涵蓋21個指定城市所有二甲醫院及指定私家醫院，覆蓋數目超過4,200間；同時，永明香港亦提升內地出院免找數服務至所有三甲公立醫院，醫院名單數目近2,000間。
永明香港人壽及康健業務首席營運總監李麗明表示，中港兩地流通愈趨頻繁，帶動大灣區居民對跨境醫療的需求不斷上升，並相信未來10年港人到大灣區退休人數會增加，料相關業務潛力大。
上季新造保單保費仍穩步上升
永明香港人壽及康健業務總經理楊娟表示，雖然本地整體保險市場在第三季增長見放緩，但永明去年第二、三及四季的內地及本地新造保單保費仍按季持續穩步上升。她估計，整體市場放緩與利息趨升令保單融資需求下降有關，另外亦涉及開關後的內地客回流高峰已過，以及內地經濟放緩。不過，她對今年情況仍保持樂觀，指除了內地客戶外，東南亞、台灣及韓國高端客戶亦對香港的美元保單有興趣，指今年仍為恢復一年，料集團業務可繼續穩步升。