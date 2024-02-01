永明升級大灣區醫療保障 冀代理人數年底破3千

香港永明金融宣布，為配合中港兩地居民流通的趨勢，將會拓展粵港澳大灣區醫療方案，主要針對有意前往內地工作或退休的香港居民及需要經常往返香港的內地居民。服務包括擴闊內地指定醫院名單，由以往涵蓋三級特等及甲等，擴至所有三級醫院，即包括乙等及丙等，另再涵蓋21個指定城市所有二甲醫院及指定私家醫院，覆蓋數目超過4,200間；同時，永明香港亦提升內地出院免找數服務至所有三甲公立醫院，醫院名單數目近2,000間。

永明香港人壽及康健業務首席營運總監李麗明表示，中港兩地流通愈趨頻繁，帶動大灣區居民對跨境醫療的需求不斷上升，並相信未來10年港人到大灣區退休人數會增加，料相關業務潛力大。