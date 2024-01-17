永明夥拍恒生大學 推財務策劃及家族辦公室課程

永明金融宣布，與香港恒生大學專業進修學院簽定合作備忘錄，推出全港首個由保險公司與本地大學合辦的「當代高淨值人士財務策劃及家族辦公室培訓課程」，推動香港家族傳承，提升香港保險業界人才專業知識。

在是次合作的首階段，恒大專業進修學院將於今年為永明香港提供培訓課程，預計有數千名參加者受惠；並計劃擴大整個培訓課程的覆蓋範圍，協助參加者提升專門知識外，更有助促進整體行業發展。

永明金融｜利用大學研究數據 強化商業發展

課程適合從事保險、財富管理、理財策劃等各相關領域的專才以及家族負責人和家族成員報讀，目的是提供及鞏固知識、技能和見解，以應對財富管理的複雜性，並有效滿足超高資產家族的各種需求，以提升個人在高淨值人士財務策劃及家族辦公室管理領域中的專業度及競爭優勢。同時，永明香港亦將利用恒大專業進修學院和華人家族傳承研究中心在家族辦公室及家族傳承上的學術研究、數據及分析，強化其在商業上的發展，提升前線及後勤人員的專業知識，優化高淨值客戶服務。