永明夥按證公司推保單逆按轉介 逾萬張保單合資格

香港永明金融人壽及康健業務總經理楊娟表示，香港人口高齡化趨勢愈見明顯，在高需求下，集團明年會主打本地退休市場，當中大灣區退休是其中一個重要主題。她又表示，集團旗下四大退休保障包括保單逆按、退休年金、萬年青儲蓄保及eSun寶。對於第三及第四季的業務表現，她表示審慎樂觀，指當局的監管會令業務規範化發展，惟要留意利率及經濟的不穩定。

Sun Life永明宣布與香港按揭證券公司合作，永明的理財顧問將為客戶轉介保單逆按計劃及安老按揭計劃，集團指目前有逾萬張保單合資格，涉及6個產品，包括卓裕人壽系列II、永護保障計劃、永護保障計劃(守護版)、永延保障計劃、生命雋富保、昇暉保障計劃。

2025目標增聘至3300人

另外，永明持續積極招聘，目前顧問團隊人數由年初的約2,600人，增至今年底約3,000人，明年目標為增至3,300人。

調查：2%退休人士主動推遲退休計劃

另外，根據永明《規劃退休生活：從容面對未來》調查，香港上班族預計在66歲退休，比現今退休人士平均退休年齡61歲延遲5年。12%退休人士已經主動推遲退休計劃，亦有9%已退休人士做出同樣的選擇，反映經濟環境和個人情況正不斷變化。

另外，目前花費高於預期退休人士中，57%是因為整體生活開支增加，43%來自醫療費用上升。基於這情況，71%人只能削減有關開支，57%或放棄治療某些疾病，反映香港人在退休方面存在重大缺口。

