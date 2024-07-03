永明攻高淨值客 首季千萬保費保單佔25%

Sun Life永明宣布，推出「高端增值服務ECO system」；圖左起為互康集團創辦人陳建忠、香港中文大學醫院業務拓展醫務總監蔡曉陽醫生、林嘉言、香港永明金融人壽及康健業務總經理楊娟、港怡醫院首席商務總監施黃穎欣。

Sun Life永明宣布，推出「高端增值服務ECO system」，從「身體‧力‧行」三方面服務予高端客戶，同時夥拍互康集團，建構高端醫療網絡，客戶可透過健康管理服務平台「eSun寶」使用由香港中文大學醫院、港怡醫院和其他香港私家醫院，以及內地私家及三甲公立醫院提供的優質醫療服務，同時「eSun寶」提出將指定增值服務擴展至合資格客戶的家人。

推高端增值服務ECO system

集團今年第一季高淨值客戶業務新造業務首年標準保費(APE)較去年同期以倍數增長，但由於去年第一季才剛開關因此基數較低，不宜作比較。若與去年第四季相比，按季增長則逾60%。⁠另外，高淨值客戶平均保費300至400萬元，第一季首年保費1千萬元或以上的保單佔整體業務25.8%，較上季的約20%明顯上升。