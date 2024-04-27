永明金融：香港千禧一代對自己的財務前景高度樂觀

永明金融表示，其「亞洲財務抗逆力指數（Asia Financial Resilience Index）顯示，香港的千禧一代非常樂觀，在財務知識方面排名亦最高，但不少缺乏行動計劃。

調查顯示，千禧一代港人財務抗逆力最高。相比其他年齡組別，他們對自己的財務前景更為樂觀（76%）。千禧一代亦對達成其長期目標更有信心（75%），高於其他較年長的年齡層（62%），並更傾向基於研究作出決策（61%對比57%）。儘管如此，僅43%的千禧一代受訪者表示擁有一年以上的財務規劃，令其實現長遠財務目標增添風險。

超過四成香港受訪者表示，信任和情感對其作出財務決定具關鍵作用。金融機構是最受信賴的財務資訊來源，其次是朋友和家人。社交媒體是取得財務建議的一個普遍來源（43%），但只有少數人予以信賴（14%）。近半數（46%）的受訪者願意接受有關個人理財方面的教育，但未必願意尋求幫助。目前尋求專業幫助或建議以管理個人財務的受訪者不足四分之一（24%）。超過四成香港受訪者表示，信任和情感對其作出財務決定具關鍵作用。金融機構是最受信賴的財務資訊來源，其次是朋友和家人。社交媒體是取得財務建議的一個普遍來源（43%），但只有少數人予以信賴（14%）。近半數（46%）的受訪者願意接受有關個人理財方面的教育，但未必願意尋求幫助。目前尋求專業幫助或建議以管理個人財務的受訪者不足四分之一（24%）。

調查發現，即使是最富裕的受訪者，亦存在準備不足、低估支出及缺乏長遠財務規劃方面的問題。高收入的受訪者與較低收入的受訪者相同，在開支方面均可能超過其月度預算（兩者均為26%），在通過理財以實現長遠目標方面的信心，更略低於較低收入的受訪者（69%對比72%）。

年輕一代需及早規劃以實現目標

永明金融有限公司財富及退休金業務總經理潘紀虹表示，今年多數受訪者對其財務情況感到更為樂觀，因此他們更需要及早規劃以實現目標。財務規劃和可信賴的建議能夠為達成財富及健康目標提供明確步驟，有助進一步提升港人的財務抗逆力。