汽油價回落 美上月通脹料降溫

美國及英國將於本周公布通脹數據以作為本月議息參考指標，美國將於今日公布8月消費物價指數(CPI)，《華爾街日報》調查顯示，預期上月通脹進一步回落至7.9%，而7月為8.5%，6月創約41年高，達9.1%，主要是由於期內汽油價格大幅回落及天然氣價下滑。

加息0.75厘機率仍高企

至於市場預期8月核心通脹按月升0.3%，按年則增6.1%，7月分別升0.3%及5.9%。然而，市場仍普遍認為聯儲局下周議息仍會大幅加息0.75厘，利率期貨顯示，加息0.75厘機會率由91%減至88%，加息半厘機會率則由9%，上升至12%。

另外，英倫銀行因英女王伊利沙伯二世(Queen Elizabeth II)離世，將議息會議延後一周至本月22日舉行。由於當地通脹仍高企，分析料本月或再度加息半厘，但亦有預期或加息0.75厘。

英CPI恐升至10.2%

英國將於明日公布8月通脹數據，市場料為9.9%至10.2%，7月為10.1%。昨公布7月經濟增長(GDP)按月增長0.2%，較市場預期增長介乎0.3%至0.4%為低，而6月為負增長0.6%，分析預期年底前或轉差，英倫銀行早前料今年底經濟恐陷衰退。

匯價方面，美匯指數昨晚上8時報108.08，跌0.85%，英鎊兌美元則報1.1694，漲0.9%；歐元兌美元曾報1.0147，飆升1.1%。