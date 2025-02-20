汽車之家易主 平保售42%股份予海爾 套現140億

汽車之家(2518)公布，獲大股東中國平安旗下云辰資本告知，於今日云辰資本與海爾集團子公司CARTECH HOLDING COMPANY訂立股份買賣協議，云辰資本已同意出售約2億股股汽車之家普通股予海爾，約佔公司已發行普通股的41.91%，對價約18億美元(約140億港元)。

於股份轉讓完成後，云辰資本將持有約2,391.65萬股公司普通股，不再為公司的大股東。公司董事預期，股份轉讓將不會對財務狀況及業務運營造成任何重大不利影響。

首席執行官吳濤辭任

同時，集團又宣布吳濤已辭任公司執行董事及首席執行官，於今日生效；楊嵩已獲委任為執行董事及首席執行官，於今日生效。楊嵩在中國和美國的汽車行業擁有超過20年的經驗，2021年10月加入汽車之家，擔任高級副總裁，負責主機廠、新零售、二手車和天天拍車等業務。在加入汽車之家之前，楊嵩在多個車企擔任過領導職務，包括福特中國、寶沃汽車集團及東風日產。