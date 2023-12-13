汽車代理英之傑：目標2026年前電動車銷售比例50%

國際汽車代理及零售商英之傑大中華區今日宣布香港市場的發展路線圖，計劃引入更多元化的電動車選擇，目標是於2026年或之前，把電動車的銷售比重提高至50%；2033年之前達到100%。英之傑又同時宣布推出香港首創的一站式電動車售後服務—Inchcape One+。

集團將香港國際汽車博覽期間設立專屬參展區，並首次以全線最新的電動車出展，包括近日正式推出市場的豐田首部純電動車bZ4X與上汽大通MAXUS MIFA7，其他車款包括凌志RZ450e電動車、上汽大通MAXUS MIFA 9及長城汽車ORA FUNKY CAT 400 PRO。集團指，MAXUS MIFA 9今年4月起推出市場，每月銷量節節上升，至今已突破1,000輛，顯示電動七人車需求強勁，為迎合車主對於家庭日常出行的需求，MIFA 7全新輕巧型純電動中型家庭七座亦剛於本月11日加入成為純電MPV新成員。