汽車數據｜車企上月報捷 理想交付新車逾3.6萬輛破紀錄

理想汽車(2015)公布9月共計交付新車約3.61萬輛，增長212.7%，創單月交付量新高。累計第三季度交付量約10.51萬輛，多296.3%，今年累計交付量已達24.42萬輛。理想汽車董事長兼CEO李想表示，9月隨着市場需求的不斷增長，實現了多項歷史性突破，周銷量、月銷量和定單量均創下新高，其中理想汽車9月單月的定單量已經超過4萬。理想L系列三款車型，已經連續兩個月單車交付均突破萬輛。集團在20萬元以上NEV市場的市佔率持續提升，位居20萬元以上中國品牌新能源銷量前二；並連續6個月蟬聯中國30萬元以上SUV銷量冠軍。截至9月底止，理想汽車在全國已有361家零售中心，覆蓋131個城市；售後維修中心及授權鈑噴中心318家，覆蓋213個城市。
汽車數據｜比亞迪上月銷量多43%
另外，比亞迪(1211)公布，9月新能源車產量約27.98萬輛，按年多36.6%；累計今年產量約211.27萬輛，按年多77.3%。至於銷量方面，上月銷量約28.75萬輛，按年多42.8%，累計今年銷量約207.96萬輛，增76.2%。
汽車數據｜蔚來創季度交付量紀錄
至於蔚來集團(9866)亦公布創下季度交付量新高紀錄，9月交付約1.56萬輛汽車，多43.8%，包括11,504輛高端智能電動SUV，以及4,137輛高端智能電動轎車；9月底止3個月交付約5.54萬輛汽車，升75.4%；整體累計交付量達約39.95萬輛。集團又指，上月15日推出並開始交付智能電動轎跑SUV—全新EC6。