汽車數據｜車企上月報捷 理想交付新車逾3.6萬輛破紀錄

理想汽車(2015)公布9月共計交付新車約3.61萬輛，增長212.7%，創單月交付量新高。累計第三季度交付量約10.51萬輛，多296.3%，今年累計交付量已達24.42萬輛。理想汽車董事長兼CEO李想表示，9月隨着市場需求的不斷增長，實現了多項歷史性突破，周銷量、月銷量和定單量均創下新高，其中理想汽車9月單月的定單量已經超過4萬。理想L系列三款車型，已經連續兩個月單車交付均突破萬輛。集團在20萬元以上NEV市場的市佔率持續提升，位居20萬元以上中國品牌新能源銷量前二；並連續6個月蟬聯中國30萬元以上SUV銷量冠軍。截至9月底止，理想汽車在全國已有361家零售中心，覆蓋131個城市；售後維修中心及授權鈑噴中心318家，覆蓋213個城市。