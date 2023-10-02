熱門搜尋:
杭州亞運 小犬 大閘蟹2023 AIRSIDE MBTI 恒大 雙屍命案 網上熱話 流感 iPhone 15 香港夜繽紛 JPEX 林作 綠色債券 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
財經
2023-10-02 18:41:55

汽車數據｜車企上月報捷 理想交付新車逾3.6萬輛破紀錄

分享：
汽車數據｜車企上月報捷 理想交付新車逾3.6萬輛破紀錄

理想汽車9月共計交付新車約3.61萬輛，增長212.7%。(資料圖片)

理想汽車(2015)公布9月共計交付新車約3.61萬輛，增長212.7%，創單月交付量新高。累計第三季度交付量約10.51萬輛，多296.3%，今年累計交付量已達24.42萬輛。理想汽車董事長兼CEO李想表示，9月隨着市場需求的不斷增長，實現了多項歷史性突破，周銷量、月銷量和定單量均創下新高，其中理想汽車9月單月的定單量已經超過4萬。理想L系列三款車型，已經連續兩個月單車交付均突破萬輛。集團在20萬元以上NEV市場的市佔率持續提升，位居20萬元以上中國品牌新能源銷量前二；並連續6個月蟬聯中國30萬元以上SUV銷量冠軍。截至9月底止，理想汽車在全國已有361家零售中心，覆蓋131個城市；售後維修中心及授權鈑噴中心318家，覆蓋213個城市。

Ad Block
汽車數據｜車企上月報捷 理想交付新車逾3.6萬輛破紀錄

比亞迪9月新能源車產量約27.98萬輛，按年多36.6%。(資料圖片)

汽車數據｜比亞迪上月銷量多43%

另外，比亞迪(1211)公布，9月新能源車產量約27.98萬輛，按年多36.6%；累計今年產量約211.27萬輛，按年多77.3%。至於銷量方面，上月銷量約28.75萬輛，按年多42.8%，累計今年銷量約207.96萬輛，增76.2%

汽車數據｜蔚來創季度交付量紀錄

至於蔚來集團(9866)亦公布創下季度交付量新高紀錄，9月交付約1.56萬輛汽車，多43.8%，包括11,504輛高端智能電動SUV，以及4,137輛高端智能電動轎車；9月底止3個月交付約5.54萬輛汽車，升75.4%；整體累計交付量達約39.95萬輛。集團又指，上月15日推出並開始交付智能電動轎跑SUV—全新EC6

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受