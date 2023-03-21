汽車股｜吉利汽車去年多賺8.5%　息維持21仙　新能源車銷量按年增3倍

集團平均銷售價格按年升30%，在按備考基礎計入領克合營公司及睿藍合營公司分別銷售之「領克」及「睿藍」品牌汽車後，綜合平均銷售價格按年錄得24%增長。由於新能源汽車毛利率表現仍然大幅弱於燃油車，加之其佔比快速提升，毛利率按年下滑3個百分點，至14.1%。

新能源車銷量按年增3倍

集團去年合共售出143.3萬部汽車，按年升8%，其中中國境內批發量微增2%至123.4萬部，出口批發量增長72%至19.8萬部。新能源汽車銷量按年增長3倍至近32.9萬部，銷量佔比提升至23%。其中，「極氪」第一款車「極氪001」年內共交付71,941部。

展望：年度銷量目標為165萬部

展望2023年，集團董事會將其年度銷量目標定為165萬部，包括「領克」及「睿藍」品牌汽車總銷量，較2022年所實現總銷量增加約15%。在出口方面，集團將把握中國汽車出海機遇，持續擴大區域市場覆蓋範圍，積極落實與雷諾在韓國市場合作等，通過合資合作，發揮優勢互補作用，增強海外發展的穩定性和可持續性。