沃爾瑪借力Paramount+串流平台加強會員服務 挑戰亞馬遜Prime

沃爾瑪一直在探索一項訂閱視頻流媒體交易，以吸引更多的人加入Walmart+，試圖挑戰亞馬遜（Amazon），而Amazon已的Prime會員全球已有約2億名會員。先前有報導稱，沃爾瑪與迪士尼、Comcast等多個串流平台服務商洽談。

據知情人士稱，這兩家公司達成了一項為期12個月的獨家協定和一項為期兩年的協定，使Walmart+會員可以使用派拉蒙的廣告支援的流媒體服務。沃爾瑪說，這項福利將於9月開始提供。

華爾街日報報道，美國零售商沃爾瑪（Walmart）與荷里活片廠派拉蒙環球（Paramount Global）簽訂合作協議，向沃爾瑪會員提供Paramount+串流平台服務。沃爾瑪的會員服務收費為每月12.95美元，或年費98美元。會員可獲得免費網購送貨，以及半年免費Spotify音樂平台服務。

根據派拉蒙第二季度業績，Paramount+現在擁有4,330萬付費客戶，6月季度淨增加370萬。至於沃爾瑪則未有透露Walmart+會員數目。華爾街日報引述摩根士丹利5月份的一項調查顯示，該服務擁有約1,600萬會員，而2021年11月這一數字約為1,500萬。

Walmart+ 會員估計約1600萬

串流平台業務競爭更趨白熱化，迪士尼旗下的影片串流服務Disney+上周公布業績時亦提到，旗下Disney+的訂戶人數突破2.21億，首次追過Netflix，成為串流影片服務的No.1，並在美國市場調整收費，無廣告點播用戶需訂閱高級計劃，月費價格由原先的7.99美元上升至10.99美元，變相加價38%。

去年初，派拉蒙再下一乘，於美國率先推出串流平台Paramount+，提供高價無廣告和低價有廣告的多種訂閱方案，今年開始拓展到美國以外，陸續在韓國、印度、英國上線。此外，派拉蒙還在2019年併購了Pluto TV，經營形式有點像是把電視轉到串流平台上，不同的頻道按照節目時刻表播送內容，完全免費但是會進廣告。

巴菲特今年首季投資派拉蒙持股11%

派拉蒙集結了不同類別的影視通路，從電影、無線電視、有線電視，以及付費訂閱和免費有廣告的串流平台。《捍衛戰士：獨行俠》從院線下檔之後，可以上自家有線電視頻道Showtime、自家訂閱制串流平台 Paramount+。多年後，等本片話題退潮或是有續集要播出時，還可以再上免費的電視台或串流平台，像是自家的 Pluto TV，藉以觸及想「免費看舊作」的閱聽大眾。

股神巴菲特（Warren Buffett）於今年初斥資26億美元入股派拉蒙，持股達到11%。