沙特增產期望落空　英美期油高收逾5%

拜登上周六離開沙特時沒有取得重大成果，石油應持續緊張，國際油價急升，英美期油同樣高收5.1%。紐約期油重上100美元關口，收報每桶102.6美元，升5.01美元。倫敦布蘭特期油收報每桶106.27美元，升5.11美元。

市場預期聯儲局7月底會議未必會大幅加息1厘，美元偏軟，錄得6月以來最大即市跌幅，對油價有利。

同時，有傳媒報道，俄羅斯國營天然氣巨擘向歐洲部分客戶發出不可抗力條款，暫停供應天然氣。消息對油價有利。同時，油價跌至近5個月低位，觸發技術性反彈，也是油價回升原因。

技術分析員Sunil Kumar Dixit認為，如果紐約期油技術上突破及守在105美元以上水平，反彈走勢料更強，有力上試108美元；如果不能突破105美元，後市可能下試94美元。

沙國指沒有能力再增產 觀望 OPEC+ 於 8 月 3 日會議

市場觀望石油輸出國組織及盟友組成的OPEC+於8月3日的開會結果，沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）表示，沙國已宣布將產量由目前的每日1,200萬桶，到2027年提高至每日1,300萬桶，而沙國之後沒有能力再增產。他又提到，如通過排除主要能源採取不切實際的減排政策，將在未來幾年導致前所未有的通脹和能源價格上升，也會令失業率上升及社會安全問題惡化。

美國白宮預計，在總統拜登出訪中東後，石油輸出國組織及盟友組成的OPEC+，當中的主要產油國將會增加原油產量。