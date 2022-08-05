沙特將亞洲9月原油售價一口氣漲至歷史新高

外媒引知情人士報道，全球最大石油出口國沙烏地阿拉伯，將亞洲買家的油價加至創紀錄的水平，反映儘管經濟放緩開始影響全球對原油的需求，但沙特認為亞洲油市供應依然緊張。

知情人士稱，9月裝船的阿拉伯輕質原油的亞洲官方售價（OSP）較8月阿曼/杜拜的報價高0.5美元至每桶9.8美元，刷新先前5月創下的每桶9.35美元紀錄，為有史以來最高。

分析指出，現在所有等級的原油都越來越便宜，因此沙特需要使其油價更具競爭力，否則交易員將採取現貨交易而非沙特原油。

布蘭特原油與杜拜原油之間的價差周四收窄至每桶6.55美元，為今年4月底以來最低價，讓與布蘭特掛勾的原油對亞洲買家更具吸引力，對地區原油構成壓力。

分析指沙特需使油價更具競爭力免交易員改現貨交易

另外，受全球經濟衰退前景與燃料需求疲軟壓力影響，7月加工杜拜原油的亞洲煉油商利潤暴跌96%。煉油商擔心，原油價格近一步上漲可能會使煉油廠削減產量以管理其資產負債表。

沙特的大部分原油銷往亞洲，其中中國、印度、南韓與日本是最大買家。沙特國營的沙特阿美（Saudi Aramco）的月定價被視為市場指標，波斯灣等其他主要產油國經常效仿。

阿拉伯特級輕原油的亞洲官方售價上漲0.3美元至每桶10.95美元；阿拉伯中質輕原油價格上升0.6美元至每桶7.75美元，雙雙創下歷史新高。

昨日石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+）決議9月每日僅增加10萬桶原油產量，此舉恐讓最近出訪沙烏地阿拉伯，尋求油國組織大幅增產，以抑制飆漲油價的美國總統拜登大失所望。