沙特未來投資倡議研究所12月首次來港舉辦亞洲峰會，港府表示歡迎。

總部設於沙特阿拉伯的未來投資倡議研究所周一（19日）公布，將於2023年12月7至8日，於香港首次舉辦「PRIORITY」亞洲峰會，港府表示歡迎。
財爺陳茂波去年獲邀為大會講者
去年10月，財政司司長陳茂波獲大會邀請出席上屆研究所「未來投資倡議大會」，並在主題論壇擔任講者，介紹香港在一國兩制下的制度優勢，以及在新時代、新階段下，作為亞洲領先國際金融中心的地位和發展。這是研究所首次在亞洲舉辦「PRIORITY」峰會。
陳茂波表示，十分歡迎未來投資倡議研究所選擇在港舉辦這次峰會，彰顯香港聯通國家、亞洲和世界的獨特地位和角色，進一步加強我們與世界各地，特別是中東地區的聯繫。峰會將提供一個重要平台供國際政商領袖、學者和專家交流對世界大勢和熱點議題的看法。
未來投資倡議大會為中東年度盛事
屆時，峰會將邀請全球各地的政商界領袖出席，聚焦探討在當前社會及經濟加速演變和地緣政治格局大氣候下，社會不同層面和領域的一些重要議題。未來投資倡議大會亦是未來投資倡議研究所自2017年起，每年在沙特阿拉伯利雅得舉辦，以探討影響全球的政經議題和大趨勢，推動國際重要持份者間的對話和交流，大會至今已成為中東地區的年度盛事。
港交所主席史美倫表示，港交所很高興能與未來投資倡議研究所及香港政府合作，她指這次新峰會完全符合港交所促進跨市場、經濟和互聯互通，期待各方專家及管理人員來港。