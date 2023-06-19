沙特未來投資倡議研究所12月首次來港舉辦亞洲峰會，港府表示歡迎。

財爺陳茂波去年獲邀為大會講者

去年10月，財政司司長陳茂波獲大會邀請出席上屆研究所「未來投資倡議大會」，並在主題論壇擔任講者，介紹香港在一國兩制下的制度優勢，以及在新時代、新階段下，作為亞洲領先國際金融中心的地位和發展。這是研究所首次在亞洲舉辦「PRIORITY」峰會。

陳茂波表示，十分歡迎未來投資倡議研究所選擇在港舉辦這次峰會，彰顯香港聯通國家、亞洲和世界的獨特地位和角色，進一步加強我們與世界各地，特別是中東地區的聯繫。峰會將提供一個重要平台供國際政商領袖、學者和專家交流對世界大勢和熱點議題的看法。