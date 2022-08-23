沙特能源大臣警告 OPEC+可能減產

沙特是OPEC+中最大的石油出產國。阿卜杜勒阿齊茲表示，期貨價格並沒有反映供求的基本因素。他表示，這種惡性循環因未經證實傳聞，以及價格上限、禁運和制裁的潛在影響的不確定性而被放大，影響市場運作。他又表示，「目睹最近這種具破壞性的波動性干擾了市場的基本功能，並削弱石油市場的穩定性，只會加強我們的決定。」

他表示，OPEC+已開始著手制定2022年以後的新協議，成員間亦決心使新的協議比以前更加有效。OPEC+兩位消息人士說，由於一些成員國受制裁，以及另外一些成員國的低投資阻礙了提高產量的能力，7月份OPEC+的產量比其目標水平低289.2萬桶/日。

俄羅斯天然氣公司（Gazprom）上周五宣布以維修管道為由，本月底將關閉通往德國的「北溪一號」天然氣管道3日，刺激歐洲天然氣期貨價格昨曾狂飆20%至每兆瓦時295歐元，再創新高，亦帶動德法英明年交付電價再破頂，連同美國天然氣期貨價格亦創2008年來新高，升幅超過5%，至每百萬英熱單位9.856美元。在全球搶氣下，亞洲液化天然氣價格也持續向上，較去年同期已飆3倍。