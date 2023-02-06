沙特訪問｜李家超力邀沙特阿美到港上市？　許正宇冀説好香港金融故事

特首李家超表示，今次到訪利雅德，由於沙特阿美業務集中在東部，未必有足夠時間親身前往當地，不過仍會找機會與沙特阿美代表會晤，讓他們知道香港可用各種規模和形式，為他們提供機遇。政府期望探索機會，致力邀請沙特國營石油公司沙特阿美來港上市。

特首李家超率領代表團到訪沙特阿拉伯利雅德，他會見傳媒時表示，政府期望探索機會，致力邀請沙特國營石油公司沙特阿美來港上市，隨團的許正宇則希望説好香港金融故事，促進香港與沙特阿拉伯和阿聯酋之間各方面的交流和合作。

許正宇：説好香港金融故事

財經事務及庫務局許正宇在社交媒體專頁上表示，繼數月前先後出訪菲律賓馬尼拉和泰國曼谷，今次隨特首出訪沙特阿拉伯和阿拉伯聯合酋長國，走得更遠，述說更多香港獨有的金融好故事。

他表示，自己能在沙特阿拉伯與香港投資論壇暨新春晚宴上，主持討論環節，分享眾人的精闢見解，特別從物流、創新科技和基礎建設領域的角度，就兩個經濟體可如何合作，貢獻可持續發展作高層次交流。

在討論環節推介香港作為國際金融中心，其領先的金融基建及專業服務可為沙特阿拉伯相關業界提供理想平台，讓他們在中國內地和亞洲其他地區投資，同時實現可持續增長。他又鼓勵當地機構善用香港作綠色和可持續投融資及認證，共同把握國家「一帶一路」建設帶來的龐大綠色金融機遇。