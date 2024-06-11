沙特阿美配股超購超4.8倍　國際投資者獲分六成(更新)

沙特阿美據報將增發股份集資約112億美元 獲國際投資者關注

外電報道，沙特阿美將啟動大規模增發股份集資，料涉資至少112億美元（折合約874.7億港元），為近三年來全球規模最大的集資交易，是次集資亦將為當地政府提供數萬億美元的改革經濟計劃資金。 外電引述消息報道，今次沙特阿美配股，吸引到來自美、英、香港、日本竹海外投資者參與認購，當中有逾120個投資者，是新加入的國際投資者，總計認購金額逾650億美元。若以配售規模112億美元計算，為超額認購逾4.8倍，配售中達60%獲分予國際投資者。 沙特阿美公布，配股後現時海外股東的持股增至0.73%、沙特政府合共持股約97.62%、國內機構投資者佔約0.89%。

【6月11日更新】

《彭博》引述知情人士報道，沙特政府發行價定於每股27.25沙特里亞爾（折合約7.27美元）、目標範圍為26.7至29里亞爾，出售近15.5億股股票，較沙特阿美早前收盤價的29里亞爾低6%。 沙特阿美股息率接近百分之7 報道指，由於沙特阿美的股息率接近百分之7，遠高於埃克森美孚及雪佛龍等油公司只有百分之3至4的股息率，所以沙特阿美增發股份特別得到國際投資者關注。據彭博行業研究估計，如果願意忽略高估值、沒有回購等因素，投資者的年度股息可達1,240億美元，股息率達到6.6%。