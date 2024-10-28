沙特首隻港股10.30上市　南方東英：吸中東資金需給市場耐性

首隻在沙特上市的港股ETF周三(30日)在當地交易所掛牌，由南方東英發行，主要追蹤MSCI港股通精選指數。南方東英資產管理總裁丁晨接受訪問認為，今次上市時機非常好，且項目是符合伊斯蘭教法。不過具體能吸引多少資金，大家需要給資本市場一點耐性。

丁晨指出，該產品遵循伊斯蘭教法的投資原則，並不涉及傳統金融服務如銀行和保險，亦不包括博彩業等領域。她表示，當地投資者對此表現出濃厚的興趣，認購反應熱烈，截至上周四，集資規模已達到12億美元。

但丁晨提到，沙特傳統上最大的投資市場為本地資本市場，其次是美國，因此中港市場對當地投資者來說是全新的領域和嘗試。雖然她認為產品有助於擴大香港資本市場的影響力，並提升交投量，但效果不會立即顯現。至於能吸引多少資金，仍需給市場一些耐性，不能期待產品一上市就會吸引大量資金流入。

形容香港飲 「頭啖湯」

她補充去年首隻在港上市的沙特ETF掛牌後，今年亦「有來有往」，將港股推向當地，為當地投資者提供良好的投資工具。丁晨還指出，沙特股市僅有9隻ETF獲批上市及交易，因此在供應量稀少的情況下，新產品的上市將引起投資者的關注，讓他們能夠享受到當地ETF市場的「頭啖湯」。