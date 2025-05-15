沙特「大刁」AI概念有得炒？超微電腦飆15%　輝達收復今年跌幅

美國總統特朗普中東行與沙特達成重大商業協議，沙特承諾投資價值6,000億美元，並且銳意發展人工智能AI技術。輝達(Nvidia或譯英偉達)將向沙特出售數以十萬計晶片，首批約1.8萬塊最先進的Blackwell人工智能AI晶片，會提供給沙特主權基金剛成立的AI企業Humain。

受此利好消息影響，輝達股價周三強勢收高4.68%，單日成交金額近103億美元，本周累計漲幅逾16%，成功收復今年以來所有跌幅。值得注意的是，輝達董事會同步批准60億美元股票回購計劃，加上先前已授權的40億美元股票回購，展現管理層對前景的高度信心。

同為受惠者的超微電腦(SMCI)表現更為凌厲，周三盤中一度飆漲約20%，最終收高15.7%，成交超過76億美元。該公司與沙特數據中心公司DataVolt簽署了一份多年期合作協議，價值200億美元。超微電腦聲明中指出，該協議將加速交付超高密度GPU平台及機架系統，用於建設沙特與美國的AI數據中心園區。

分析指出，這波中東資金狂潮不僅重塑AI產業鏈格局，更可能成為推升美國科技股新一輪漲勢的關鍵動能。隨著沙特主權基金持續加碼，相關AI概念股後市表現值得密切關注。