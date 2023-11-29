沙特ETF首日香港掛牌　歐冠昇：豐富港交所產品的多樣性｜中東機遇

首隻於香港上市的沙特ETF掛牌，港交所行政總裁歐冠昇周三（29日)出席南方東英沙特阿拉伯ETF（南方沙特，2830）上市儀式時表示，該ETF上市將為亞洲投資者提供一個透明、便利及低成本的投資工具，豐富港交所產品的多樣性，加快ETF在市場的增長，以及擴大在全球投資首選目的地的地位。

歐冠昇說，沙特阿拉伯的投資機遇龐大，港交所願意協助市場，將沙特、中國和更廣泛的亞洲地區機遇聯繫；證監會行政總裁梁鳳儀表示，香港推出沙特ETF，標誌着歷史悠久的中沙友誼以及亞洲市場互聯互通的新起點。

沙特公共投資基金副行長兼中東以及北非地區投資主管Yazeed A. Al-Humied指，隨着繼續深化跨地域合作關係，南方東英沙特阿拉伯ETF的推出是公共投資基金的一個重要里程碑，這將在香港這個重要的資本市場樞紐，與當今世界最具吸引力的資本流入目的地之一沙特股票市場之間，開啓前所未有的機遇。

南方東英首席執行官丁晨致辭時表示，香港作為國際金融中心，是內地和沙特資本市場的橋樑，該企目標將沙特的投資機會，帶予內地及世界各地的投資者，令他們可以透過投資全球增長最快的經濟體之一；滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，滙豐很榮幸能參與促成南方東英資產管理有限公司與沙特公共投資基金的合作。