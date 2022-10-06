油組每日減產200萬桶 美傳減制裁令雪佛龍恢復委內瑞拉開採石油

石油出口國組織及盟友（OPEC+）同意從11月起每天減產200萬桶，是2020年以來最大的減產行動，消息刺激油價上升，紐約期油收市報每桶87.76美元，升1.24美元，升幅1.4%。布蘭特期油收市報每桶93.37美元，升1.57美元，升幅1.7%。

俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）表示，大幅減少石油生產的決定與對包括歐盟和美國在內的經濟發達國家的衰退預測有關，是由再融資、通貨膨脹和能源價格的增長引起的。全球經濟發展放緩可能會導致原材料消費和石油天然氣行業的投資減少，對俄羅斯而言，2023年的產量會相當於2022年產量的93%至94%。

諾瓦克在維也納出席OPEC+會議時又警告，俄羅斯不會向任何實施價格上限的國家出口石油。彭博引述消息人士報道，歐盟成員國周二晚就新一輪俄羅斯制裁達成共識，當中包括對俄國國石油出口價格設上限。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）周三稱，歐盟當天稍後可望達成協議。

俄羅斯：減產與發達國家的衰退預測有關

美國白宮批評油組減產是短視，總統拜登呼籲政府及國會研究提高美國能源產量及減少油組對能源價格控制的方法。白宮發聲明表示，拜登已指示能源部下月再釋放1,000萬桶戰略能源儲備，同時會研究提升本土石油產量。彭博報道稱，白宮要求能源部分析禁止出口汽油、柴油和其他成品油是否有助降低燃料價，包括研究30至60天出口禁令將對汽油價格產生的影響。

另外，《華爾街日報》引述多位知情人士透露，拜登政府正準備減少對委內瑞拉獨裁政權的制裁，以允許雪佛龍公司（Chevron Corp.）恢復在委內瑞拉開採石油，這為美國和歐洲市場可能重新開放委內瑞拉的石油出口鋪路。