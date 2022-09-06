油組減產火上加油 油價向上天然氣價飆35%

俄羅斯無限期關閉其通往歐洲的主要天然氣供應管道北溪一號後，引發歐洲天然氣短缺和實施配給制度的擔憂，歐洲天然氣價格周一曾飆35%，報每兆瓦時（MWh）290歐元，較一年前累計飆升4倍。歐盟斥俄羅斯打能源戰，俄羅斯則批評西方發動經濟戰在先，窒礙管道維修。

石油輸出國組統及盟友（OPEC+）表示同意10月每日減產10萬桶，在能源市場火上加油，刺激油價最多升約4%。倫敦布蘭特期油收報每桶95.74美元，上升2.92%。美國原油一度升穿每桶90美元，上升最多4.1%。

高盛認為，七大工業國（G7）上周通過對俄羅斯石油價格設上限，限價反而可能對俄羅斯更有利，因為俄羅斯可透過停產並停止向歐洲和北約買家出口的方式進行報復，該行估計布蘭特期油會明年或會升至每桶125美元。

北溪一號管道因維修理由，重開安排一拖再拖。俄羅斯總統普京發言人昨明言，北溪一號要西方結束制裁，管道維修就會變得容易，才可望重開。歐洲能源危機加劇。

北溪一號待西方結束制裁才可望重開

摩根大通認為，鑑於天然氣供應緊張，不能排除歐洲對非必要行業強制限氣，甚至在今冬據天氣情況採取滾動式停氣。高盛料歐洲天然氣價格可能會飆至8月創下的330歐元左右高位。