油股成績｜中石化股息冠三桶油

中國石油(857)昨公布成績表後，「三桶油」已全放榜。綜合3股業績看，收入全線報跌，又以中海油(883)純利及股息均雙位數下跌表現最差；中石油則為唯一純利見增長的油股龍頭；不過派息則以中國石化(386)最佳，派息比率與股息率均勝同業。

集團計劃今年原油產量909.2百萬桶，即按年少近3%；可銷售天然氣產量為5,142.6十億立方英尺，增4.3%；油氣當量合計為1,766.3百萬桶，多0.4%；原油加工量計劃為1,403.9百萬桶，亦增0.4%。

綜合「三桶油」業績看，以中石化派息最亮麗，去年全年派34.5分，雖然按年減2.8%，但派息率高約七成，較其餘兩股的約五成高；以昨收市價計的股息率為8.3厘，亦較中石油的7.4厘及中海油的6.9厘高。不過摩根大通指，中石化派息率已近見頂，不排除今年上半年會減少分派，但該行仍維持「增持」評級，目標價看5.5港元。