油股成績｜中石化股息冠三桶油

中國石油(857)昨公布成績表後，「三桶油」已全放榜。綜合3股業績看，收入全線報跌，又以中海油(883)純利及股息均雙位數下跌表現最差；中石油則為唯一純利見增長的油股龍頭；不過派息則以中國石化(386)最佳，派息比率與股息率均勝同業。
中石油純利增8% 創新高
中石油昨公布截至去年底止全年純利1,611.46億元(人民幣，下同)(約1,738.4億港元)，按年升8.3%，創歷史新高；營業收入3.01萬億元，少7%；每股收益0.88元；每股末期息0.23元，多4.5%。集團去年資本性支出約2,753.38億元，增長0.4%，預計今年油氣和新能源分部的資本性支出2,130億元。
集團計劃今年原油產量909.2百萬桶，即按年少近3%；可銷售天然氣產量為5,142.6十億立方英尺，增4.3%；油氣當量合計為1,766.3百萬桶，多0.4%；原油加工量計劃為1,403.9百萬桶，亦增0.4%。
綜合「三桶油」業績看，以中石化派息最亮麗，去年全年派34.5分，雖然按年減2.8%，但派息率高約七成，較其餘兩股的約五成高；以昨收市價計的股息率為8.3厘，亦較中石油的7.4厘及中海油的6.9厘高。不過摩根大通指，中石化派息率已近見頂，不排除今年上半年會減少分派，但該行仍維持「增持」評級，目標價看5.5港元。
中海油純利股息跌幅最大
三大油股去年收入均告下跌，而純利跌幅最大為中海油，去年挫12.6%，全年派息亦減近14%。不過星展認為其估值吸引，上調目標價至19港元，重申「買入」評級。