油股領跑｜舊經濟成今年開局贏家 港股連瀉3季失24%

港│股│季│結
港股連瀉3季！恒生指數三連升後回吐，昨收市報21,996點，仍跌235點或1.1%，在港股通休市下，主板成交僅1,024億元，為逾1個月低。全季埋單計，恒指累挫1,401點或6%，連續3個季度向下，累計瀉6,831點或23.7%。上季藍籌贏家以舊經濟股為主，當中中海油(883)全季飆33.8%最標青，中國石油(857)亦有17%進帳。
國企股指數昨收市報7,525點，跌83點或1.1%，上季累失8.6%；恒生科技指數昨報4,557點，跌64點或1.4%，全季瀉19.6%大跑輸。若單計3月，恒指則挫717點或3.2%，高低波幅達4,702點；國指失6.2%；科指瀉11%。
上季藍籌表現延續2021年的趨勢，新經濟股繼續捱沽，舊經濟則向上。除兩隻石油股外，中國海外(688)大升27%，為表現第二好藍籌，中銀香港(2388)、中國移動(941)、滙豐控股(005)、長江和記實業(001)、中信股份(267)、中國銀行(3988)及華潤置地(1109)，全數上季最少逆市升一成。
ATMXJ全線挫 美團一季累瀉31%
相反，舜宇光學(2382)全季瀉48.9%差絕藍籌，另一手機設備股瑞聲科技(2018)失38.4%，跌幅第三大；有電動車概念的吉利汽車(175)亦瀉42%。ATMXJ全線挫，以美團(3690)再跌31%最遜色，並已連跌5個月，累挫3季累瀉51%；至於小米集團(1810)季失26.2%，騰訊控股(700)跌18.1%。
今季憧憬反彈 高盛看好A股
大市連季走弱後，市場憧憬在內地新冠肺炎疫市下有放水誘因，以及舊經濟股持續有估值修復下，今季有反彈機會。高盛首席中國股票策略師劉勁津亦對傳媒表示，相信A股已見底，今年內可有約20%的回報。