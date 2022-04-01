油股領跑｜舊經濟成今年開局贏家 港股連瀉3季失24%

港│股│季│結

港股連瀉3季！恒生指數三連升後回吐，昨收市報21,996點，仍跌235點或1.1%，在港股通休市下，主板成交僅1,024億元，為逾1個月低。全季埋單計，恒指累挫1,401點或6%，連續3個季度向下，累計瀉6,831點或23.7%。上季藍籌贏家以舊經濟股為主，當中中海油(883)全季飆33.8%最標青，中國石油(857)亦有17%進帳。

國企股指數昨收市報7,525點，跌83點或1.1%，上季累失8.6%；恒生科技指數昨報4,557點，跌64點或1.4%，全季瀉19.6%大跑輸。若單計3月，恒指則挫717點或3.2%，高低波幅達4,702點；國指失6.2%；科指瀉11%。

上季藍籌表現延續2021年的趨勢，新經濟股繼續捱沽，舊經濟則向上。除兩隻石油股外，中國海外(688)大升27%，為表現第二好藍籌，中銀香港(2388)、中國移動(941)、滙豐控股(005)、長江和記實業(001)、中信股份(267)、中國銀行(3988)及華潤置地(1109)，全數上季最少逆市升一成。