沽注一擲原型｜Michael Burry加入賣課？ 年費379美元 續批Nvidia如科網泡沬思科

以預測2008年金融危機而聞名的Michael Burry近日持續對AI科企開火，繼早前批「低估折舊致利潤虛高」後，他於個人社交平台宣布推出付費Substack頻道《Cassandra Unchained》，年費379美元，向訂戶分享他對AI泡沫的看法。他於最新文章當中反駁市場主流認為「科技巨頭獲利能力強，因此不存在泡沫」的觀點。

Michael Burry以1999年網路泡沫巔峰時期數據為例，指1999年推動納指上漲的主力並非無盈利能力的小網站，而是當時高利潤的「四騎士」，即微軟、英特爾、戴爾以及思科。而如今的AI熱潮同樣由盈利能力極強的微軟、谷歌、Meta、亞馬遜、甲骨文以及OpenAI等公司所推動，而以上公司更承諾在未來三年內投入近3萬億美元用於AI基礎設施建設，而英偉達所扮演的角色與當年思科一樣，其中思科在2000年泡沫破裂後股價最大跌幅超過75%。