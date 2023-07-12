沽空美股損手！內地私募基金深夜發文道歉：沒想到垃圾股「愈臭愈香」

金融界今年初普遍估計美國陷衰退，惟衰退暫未見之餘，美股更持續牛氣，部分基金受連累損手。內地媒體報道指，內地深圳的一間私募基金深圳善道投資，其投資總監楊群勇於周三凌晨發表一篇「道歉信」，信中寫道自已於深夜做了一個決定，平倉所有美股空倉，「結束這個纏繞大家兩個多月的夢魘」，並指最終損失慘重，因而向所有持有人深深的道歉。
沽空美股｜長短倉操作輸凸 半年損手15%
楊群勇在信中指，去年靠中概股長短倉操作，成功「拉出了泥潭」，惟「今年栽了」，意想不到美股在高利率下仍跑出大牛市，雖然成功買中美股今年升幅最大的AI及算力股，然而卻因為沽空美國垃圾股而蝕凸，尤其近期美國垃圾股瘋狂炒作「愈臭愈香」，令旗下基金淨值錄得超過15%的淨虧損。
沽空美股｜「我太怕倒在黎明的黑暗了」
他又指，「已經記不清多少個夜晚，我熬夜看盤，多少次指尖駐在鍵盤上就要發出指令平掉空頭(淡倉)，然而，看著言幾隻從沒有實現盈利，更從沒有創造過現金流，只有不斷融資，甚至年內就可能無法支付債務利息而破產的垃圾個股，我想再堅持一下，我們的研究員不斷勸我止損，渠道的領導也給我忠告，但我太怕倒在黎明的黑暗了，太怕過幾個月看到這些垃圾股崩盤後自己後悔莫及。」
沽空美股｜焦聚好倉 期望下半年反擊
不過楊群勇最終決定放下，指自己無法控制市場這種瘋狂情緒，亦怕可能等不到泡沫破滅的那天，因而決定收手。我指現在焦聚好倉，不管是美股的AI科技，還是中概股龍頭，相信仍有大機會將基金淨值在今年內回復正數，期望下半年與去年般「絕地反擊，重回高地」。
據報道指，深圳善道成立於2014年2月12日，註冊資本1,500萬元人民幣，2017年9月發行首隻私募基金，2020年8月註冊成立離岸基金管理公司，並發行首隻海外基金。楊群勇曾任職中國平安集團、融通基金管理公司、招商銀行深圳分行，有25年證券從業經驗，17年海外投資經驗。