沽空美股損手！內地私募基金深夜發文道歉：沒想到垃圾股「愈臭愈香」

楊群勇指現在焦聚好倉，相信仍有大機會將基金淨值在今年內回復正數。

金融界今年初普遍估計美國陷衰退，惟衰退暫未見之餘，美股更持續牛氣，部分基金受連累損手。內地媒體報道指，內地深圳的一間私募基金深圳善道投資，其投資總監楊群勇於周三凌晨發表一篇「道歉信」，信中寫道自已於深夜做了一個決定，平倉所有美股空倉，「結束這個纏繞大家兩個多月的夢魘」，並指最終損失慘重，因而向所有持有人深深的道歉。

沽空美股｜長短倉操作輸凸 半年損手 15%

楊群勇在信中指，去年靠中概股長短倉操作，成功「拉出了泥潭」，惟「今年栽了」，意想不到美股在高利率下仍跑出大牛市，雖然成功買中美股今年升幅最大的AI及算力股，然而卻因為沽空美國垃圾股而蝕凸，尤其近期美國垃圾股瘋狂炒作「愈臭愈香」，令旗下基金淨值錄得超過15%的淨虧損。