法國繼美國後抗中國小額包裹　倡歐盟明年起徵管理費

法國亦計劃倡歐盟從明年起，對來自中國的小額包裹徵收額外費用。(路透社資料圖片)

在美國宣布自5月2日起取消來自中國小額包裹的免稅待遇後，法國亦計劃跟進相關措施。根據《法新社》與《路透社》報道，法國公共賬務部長阿梅莉·德·蒙查蘭(Amelie de Montchalin)與財政部長隆巴德(Bruno Le Maire)在周二(29日)共同宣布，將自明年起對來自中國的小額包裹徵收額外費用，以防止中國廉價商品大量湧入歐洲市場。

蒙查蘭表示，法國將在歐洲層級上提議，推動在歐洲徵收這項費用，向由中國電商平台出口的每個包裹加徵「幾歐元或幾十歐分」的管理費，所徵收費用將資助加強海關檢查和產品合規審查，特別是針對中國電商時裝平台Shein、跨境購物平台Temu與阿里巴巴(港交所：9988)。

報道指，有關舉措反映出法國對美國近期對華小額包裹加稅政策的警惕。美國總統特朗普本月初簽署行政命令，將800美元以下小額包裹關稅提高至最高90%。法國當局擔心，在美國提高關稅壁壘後，中國產品可能轉而湧入歐洲市場，衝擊當地產業競爭力。

根據歐盟統計，2024年共有46億件價值低於150歐元的小額包裹進入歐洲市場，相當於平均每秒超過145件，當中高達91%的包裹源自中國。這類包裹自2010年起享有歐盟關稅豁免待遇，但歐盟委員會已於今年2月正式提案建議取消此項優惠，主要考量因素包括產品安全風險、環境衝擊，以及現行監管機制存在的漏洞。