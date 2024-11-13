法拉帝9個月純利升0.5% 亞太區遊艇新訂單挫76%

法拉帝今年首9個月的超級遊艇新訂單總額錄1.273億歐元，按年大升53.2%。(網上圖片)

期內新訂單7.369億元歐元，按年減少15.8%，主要由於複合材料遊艇分部表現受市場正常化影響最大，惟第三季度的表現有所增長；另外專門定製分部亦受按年比較的影響。

倘按地區劃分，歐洲首9月新訂單總額2.866億歐元，少20.7%；中東及非洲錄2.372億歐元，跌6.5%；亞太地區跌幅最明顯，大減75.7%，至1,420萬歐元；北美、中美及南美則錄1.989億歐元，少1.3%。

新遊艇淨收益升3.8%

雖然法拉帝新訂單總額減少，但新遊艇淨收益卻上升，首9月錄8.653億歐元，升3.8%，主要由於2023年及2024年的累積訂單所致。當中歐洲錄4.385億歐元，大升22.1%；中東及非洲錄1.656億歐元，升3.8%；美洲地區錄2.274億歐元，少4.8%；亞太地區錄3,380萬歐元，大減55.8%。

法拉帝今日收報22.6元，跌0.5元或2.2%，市值76.5億元。

