法拉帝9個月純利升0.5% 亞太區遊艇新訂單挫76%

遊艇產銷商法拉帝(9638)公布9月底止9個月財務資料，集團首9個月純利6,220萬歐元，多0.5%；經調整EBITDA錄1.382億歐元，升10.7%，利潤率為16%，升1個百分點。
期內新訂單7.369億元歐元，按年減少15.8%，主要由於複合材料遊艇分部表現受市場正常化影響最大，惟第三季度的表現有所增長；另外專門定製分部亦受按年比較的影響。
超級遊艇新訂單飆逾五成
集團首9個月複合材料遊艇分部的新訂單總額2.947億歐元，少25.4%；專門定製遊艇分部錄3.15億歐元，減16.9%；超級遊艇分部則錄1.273億歐元，大升53.2%；其他業務則未有接獲訂單，去年同期錄1,790萬歐元。
倘按地區劃分，歐洲首9月新訂單總額2.866億歐元，少20.7%；中東及非洲錄2.372億歐元，跌6.5%；亞太地區跌幅最明顯，大減75.7%，至1,420萬歐元；北美、中美及南美則錄1.989億歐元，少1.3%。
新遊艇淨收益升3.8%
雖然法拉帝新訂單總額減少，但新遊艇淨收益卻上升，首9月錄8.653億歐元，升3.8%，主要由於2023年及2024年的累積訂單所致。當中歐洲錄4.385億歐元，大升22.1%；中東及非洲錄1.656億歐元，升3.8%；美洲地區錄2.274億歐元，少4.8%；亞太地區錄3,380萬歐元，大減55.8%。
法拉帝今日收報22.6元，跌0.5元或2.2%，市值76.5億元。