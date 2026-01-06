法興：標普500年終目標7300點 料AI美企盈利增長仍然可觀

法國興業銀行於今天舉行年度傳媒發佈會，將標普500年終目標定為7,300點，並預期AI仍是全球投資核心，港股投資市場方面亦呈現雙軌熱度，一方面投資者積極參與美股科技股及相關窩輪的亞太盤交易，另一方面對港交所近期或即將上市的AI 相關股份交易興趣也顯著提升。該行建議投資者可留意保險股、高股息股、新消費類股、AI與機械人相關產業。
法興上巿產品銷售部董事周翰宏表示，AI驅動的美企盈利增長仍然可觀，焦點或擴散至更多受惠AI企業。另外， 港股ATMX平均引伸波幅已跌至三年低位，尋找正股突破時機部署窩輪有機會「賺價、賺波幅」。
本港去年窩輪及牛熊證全年總成交額達44,945億港元，按年大升 55%，創2021年以來新高，佔大市成交約7.3%。窩輪總成交額達19,030億港元，按年升50%；牛熊證總成交額達25,915億港元，按年升58%。受惠港股市場投資氣氛熾熱，個股輪證成交急增。當中，ATMX輪證成交按年急增超過七成；泡泡瑪特、中芯及寧德時代等相關產品亦受追捧；美股窩輪方面，則較多資金留意輝達及特斯拉。
法興上巿產品銷售部董事蔡秀虹，去年輪證市場交投暢旺，投資者運用輪證特性捕捉波動市況，並加強美股窩輪部署。該行進一步擴大美股相關資產的覆蓋範圍，新增博通及奈飛窩輪，以滿足投資者在美股「科技七雄」以外的交易需求。