法興：標普500年終目標7300點 料AI美企盈利增長仍然可觀

法國興業銀行於今天舉行年度傳媒發佈會，將標普500年終目標定為7,300點，並預期AI仍是全球投資核心，港股投資市場方面亦呈現雙軌熱度，一方面投資者積極參與美股科技股及相關窩輪的亞太盤交易，另一方面對港交所近期或即將上市的AI 相關股份交易興趣也顯著提升。該行建議投資者可留意保險股、高股息股、新消費類股、AI與機械人相關產業。

法興上巿產品銷售部董事周翰宏表示，AI驅動的美企盈利增長仍然可觀，焦點或擴散至更多受惠AI企業。另外， 港股ATMX平均引伸波幅已跌至三年低位，尋找正股突破時機部署窩輪有機會「賺價、賺波幅」。