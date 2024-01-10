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財經
2024-01-10 17:12:19

法興：輪證佔大市成交創17年低 今年有估值回歸憧憬

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法興：輪證佔大市成交創17年低 今年有估值回歸憧憬

蔡秀虹(左)表示，去年投資者傾向選擇較高槓桿的恒指牛熊證作短線部署；右為周翰宏。

法興證券今日發布窩輸牛熊證市場回顧與展望，該行指去年全年輪證總成交額約2.84萬億元，按年大減26.2%；日均成交額117.1億元，跌25.3%；佔大市成交比例亦跌1.4個百分點，至11.2%，為2006年港股市場引入牛熊證以來最低。該行指成交比例下降與大市波幅大降，及投資者變審慎並轉而做定期存款有關，惟預期今年輪證成交及佔比會略為回升，佔比可達11%12%水平，總成交額料越3萬億元。

法興輪證｜恒指產品佔比上升 投資者傾向高槓桿

去年無論牛熊證抑或窩輪續以恒生指數相關產品成交最活躍，成交佔比更持續增加，恒指窩輪佔整體窩輪成交39.1%，比例按年多8.9個百點；恒指牛熊證產品成交佔整體牛熊證成交88.2%，增1.6個百分點。

法興證券上市產品銷售部董事蔡秀虹表示，去年投資者傾向選擇較高槓桿的恒指牛熊證作短線部署，去年恒指波幅6,499點，按年大減近4千點，牛熊證街貨平均收回距離亦收縮至約在3%4%之間，相較之下2022年有約6%8%，主要由於在低波幅下，投資者選擇高引伸波幅產品以維持相同槓桿。

法興輪證｜對沖資金主導 投資者一面倒造淡美股

另外，她指投資者對美股指數相關的看淡產品關注度上升，唯幾乎一面倒造淡，反映主要為對沖資金，去年道指及納指去年認沽證分別淨買入6,650萬元及5,145萬元，為繼騰訊控股(700)吸資約1.56億元後，認沽證吸資最多的相關資產；熊證則分別吸資3,033萬元及2,267萬元。而美股指數相關的衍生產品，亦由2022年底的數十隻，大增至去年底約4百隻。

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法興輪證｜料大市緩慢修復 建議留意三投資主題

展望今年，該行上市產品銷售部董事周翰宏表示，港股估值再跌至歷史低位，反彈槪率不低，今年大市有估值回歸憧憬，因而相信輪證佔成交比例會略為回升。不過他指，今浪跌市與以往股災式急插不同，今次為慢慢下跌，且市場仍待政策及流動性投放見效，料大市修復過程緩慢。他又建議投資者今年留意穩定派息、硬件科技及綠色資源三大投資主題，如中國移動(941)、滙豐控股(005)中海油(883)、領展(823)、小米集團(1810)、聯想集團(992)、瑞聲科技(2018)、龍源電力(916)及協鑫科技(3800)

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