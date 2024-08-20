泡泡瑪特半年純利飆93% 毛利率增至64%

潮流玩具產銷商泡泡瑪特國際(9992)公布6月底止半年純利9.21億元(人民幣，下同)，按年多93.3%；非國際財務報告準則經調整純利10.18億元，升90.1%；收益45.58億元，多62%；毛利29.19億元，多71.9%，毛利率64%，升3.4個百分點；每股盈利69.49分；維持不派中期息。
分區表現方面，內地業務收入32.06億元，多31.5%，分部業績8.87億元，多76.5%；港澳台錄13.51億元，飆2.6倍，業績4億元，增4倍。
內地抖音平台收入飆91%
單計內地的按分類渠道收入，上半年零售店收入14.71億元，增24.7%；機器人商店收入3.15億元，增16.2%；線上抽盒機收入3.99億元，升7%；抖音平台收入2.09億元，飆90.7%；天貓旗艦店1.99億元，多28%；其他線上渠道2.89億元，增60.8%。
港澳台零售店收入升4.4倍
至於港澳台方面，零售店收入8.94億元，大升4.4倍；機器人商店收入9.47億元，飆近4倍；特官方網站收入6,965萬元，增4.7倍；Lazada佔4,534萬元，大升3.9倍；Shopee錄4,518萬元，升2倍；其他線上渠道佔8,708萬元，漲3.3倍。
上半年集團於內地新開20家線下門店，門店數增至374家；另外內地減少1台機器人商店，至2,189台。港澳台及海外6月底止門店達到92家，機器人商店達162台，均包括合營及加盟。
將進一步擴張東南亞及歐洲版圖
泡泡瑪特指，IP是業務的核心，將致力於豐富IP類型，擴大IP庫，保持高質量的設計創新水平，推出更多頭部系列產品，對IP進行持續孵化及運營，強化IP內核，加深粉絲與IP間的情感連接。集團又將不斷拓寬潮玩品類，進一步挖掘MEGA、毛絨玩具、積木、衍生品等品類的價值，並持續擴張全球業務版圖，進一步擴張東南亞、歐洲版圖，會在全球主要地標性位置開設線下渠道，增加消費者體驗和品牌知名度。同時不僅加強第三方平台，對內容電商和官網進一步的投入，在更多的國家的地區給消費者提供更好的潮流體驗。
泡泡瑪特今日收報41.85港元，升0.35港元或0.8%。