泡泡瑪特半年純利飆93% 毛利率增至64%

港澳台零售店收入升 4.4 倍

至於港澳台方面，零售店收入8.94億元，大升4.4倍；機器人商店收入9.47億元，飆近4倍；特官方網站收入6,965萬元，增4.7倍；Lazada佔4,534萬元，大升3.9倍；Shopee錄4,518萬元，升2倍；其他線上渠道佔8,708萬元，漲3.3倍。

上半年集團於內地新開20家線下門店，門店數增至374家；另外內地減少1台機器人商店，至2,189台。港澳台及海外6月底止門店達到92家，機器人商店達162台，均包括合營及加盟。

將進一步擴張東南亞及歐洲版圖

泡泡瑪特指，IP是業務的核心，將致力於豐富IP類型，擴大IP庫，保持高質量的設計創新水平，推出更多頭部系列產品，對IP進行持續孵化及運營，強化IP內核，加深粉絲與IP間的情感連接。集團又將不斷拓寬潮玩品類，進一步挖掘MEGA、毛絨玩具、積木、衍生品等品類的價值，並持續擴張全球業務版圖，進一步擴張東南亞、歐洲版圖，會在全球主要地標性位置開設線下渠道，增加消費者體驗和品牌知名度。同時不僅加強第三方平台，對內容電商和官網進一步的投入，在更多的國家的地區給消費者提供更好的潮流體驗。