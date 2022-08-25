泡泡瑪特收入增盈利減SKULLPANDA收入最多 股價急彈逾13%

泡泡瑪特（9992）公布截至6月底止業績，儘管疫情對消費行業造成巨大衝擊，收入按年增長33.1%至23.6億元（人民幣，下同），純利則倒退7.2%至3.3億元。每股盈利減少7.1%至24.18分，不派中期息。泡泡瑪特公布業績後股價最多急彈13.3%，最新報19.66元，升8.4%。

泡泡瑪特內地收入增長28.6%至22億元，毛利率收窄5.4個百分點至58.2%；港澳台及海外收入增長1.6倍至1.6億元，毛利率擴張11.2個百分點至57.0%。集團總體毛利率為58.1%，減少4.9個百分點，主要由於我們泡泡瑪特自 主產品的毛利率下降。

SKULLPANDA 收入增 1.5 倍 連同 Molly 和 Dimoo 共佔收入近一半

收入按年上升7成至15.3億元，佔收入64.8%，增加13.9個百分點，主要由於SKULLPANDA、Molly、和Dimoo的銷售收入貢獻較高，佔上半年收入近一半，以及MEGA產品的收入貢獻。其中SKULLPANDA的收入超越Molly成為最收入最高的系列，來自SKULLPANDA的收入增長1.5倍至4.6億元，來自Molly的收入則增長98.3%至4億元。