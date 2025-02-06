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財經
2025-02-06 12:15:00

泡泡瑪特聯乘《哪吒2》盲盒賣斷市　股價一年飆近5倍仲有得炒？

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泡泡瑪特近期與內地春節票房大熱《哪吒2》聯名推出的天生羈絆系列盲盒賣到斷貨。(網上圖片)

泡泡瑪特近期與內地春節票房大熱《哪吒2》聯名推出的天生羈絆系列盲盒賣到斷貨。(網上圖片)

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內地玩具製造商泡泡瑪特(POP MART，港交所：9992)近年的盲盒產品大受歡迎，旗下的Labubu不僅吸引了大量鐵粉，還掀起了收藏及炒賣潮。泡泡瑪特近期與內地春節票房大熱《哪吒2》聯名推出的天生羈絆系列盲盒據報賣到斷貨。在股價走勢方面，泡泡瑪特在過去一年中，股價由約17元一直升穿100元，漲幅飆升近5倍，目前市盈率(P/E)為113，截止發稿時，總市值突破1,300億元。

泡泡瑪特近年的盲盒產品大受歡迎。(資料圖片) 泡泡瑪特在過去一年中，股價由約17元一直升穿100元，漲幅飆升近5倍。 泡泡瑪特(POP MART)近年的盲盒產品大受歡迎。(資料圖片) 內地玩具製造商泡泡瑪特(POP MART)近年的盲盒產品大受歡迎。(資料圖片) 泡泡瑪特近年的盲盒產品大受歡迎。(資料圖片) 泡泡瑪特近年的盲盒產品大受歡迎。(資料圖片)

大摩予目標價113元

摩根士丹利認為，泡泡瑪特的《哪吒2》系列盲盒玩偶和毛絨玩具銷售火爆，顯示泡泡瑪特的IP業務飛輪已經開始轉動。加上泡泡瑪特在全球擴張策略，預計泡泡瑪特將成為全球主要IP所有者的首選合作伙伴之一。另外，泡泡瑪特今年也將與日本漫畫和動漫IP建立新的合作關係，以滿足不同消費族群的需求。

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大摩預計泡泡瑪特在2025年的純利為40.91億元人民幣，市盈率(P/E)為29，並給予泡泡瑪特「超配」(Overweight)評級，目標價為113元，較周三收市價高11.5%。

中金料2.21「染藍」

今年1月中，中金發表報告估「染藍」名單，預計恒指公司在本月21日收市後公布季檢時，會把京東物流(2618)、蔚來(9866)以及泡泡瑪特納入名單。

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