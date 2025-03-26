泡泡瑪特賺31億人幣多1.9倍 LABUBU收入30.4億人幣增7倍

泡泡瑪特(9992)公布去年底止全年純利31.25億元(人民幣，下同)，按年大升1.9倍；收益130.38億元，漲1.1倍；毛利87.08億元，升1.25倍，毛利率66.8%，多5.5個百分點；每股盈利2.36元，擬派末期息81.46分，多1.9倍。

海外業務收入佔比 39%

集團去年內地銷售增長52.3%，至79.72億元；在加大國際市場開拓力度並深入推進本土化運營策略下，港澳台及海外業務收入50.66億元，大升3.75倍，佔整體收入的38.9%。另外，去年毛絨產品實現收入28.32億元，佔總營收的21.7%。

去年集團內地淨增38家線下門店，門店數量由2023年底的363家，增至去年底的401家。港澳台及海外門店達到130家，機器人商店達到192台。