泡泡瑪特賺31億人幣多1.9倍 LABUBU收入30.4億人幣增7倍

泡泡瑪特(9992)公布去年底止全年純利31.25億元(人民幣，下同)，按年大升1.9倍；收益130.38億元，漲1.1倍；毛利87.08億元，升1.25倍，毛利率66.8%，多5.5個百分點；每股盈利2.36元，擬派末期息81.46分，多1.9倍。
海外業務收入佔比39%
集團去年內地銷售增長52.3%，至79.72億元；在加大國際市場開拓力度並深入推進本土化運營策略下，港澳台及海外業務收入50.66億元，大升3.75倍，佔整體收入的38.9%。另外，去年毛絨產品實現收入28.32億元，佔總營收的21.7%。
去年集團內地淨增38家線下門店，門店數量由2023年底的363家，增至去年底的401家。港澳台及海外門店達到130家，機器人商店達到192台。
13個IP收入過億 CRYBABY增速15倍
泡泡瑪特指，去年共有13個IP收入過億，包括擁有LABUBU的THE MONSTERS，另外有OLLY、SKULLPANDA和CRYBABY，4個IP在去年分別實現收入30.41億元、20.93億元、13.08億元和11.65億元。集團指，THE MONSTERS在全球迅速走紅，進而贏得了全球粉絲的喜愛，相關收入實現了7.3倍大幅增長；而CRYBABY是增長最快的新銳IP之一，收入增速高達15.4倍。
展望未來，集團指將全力聚焦於豐富IP類型，擴充IP資源庫。而在持續深耕潮流玩具核心業務的進程中，將全力聚焦MEGA、POPBLOCKS、共鳴等新品牌的培育與拓展。借助樂園、飾品等新興業務形態，為粉絲搭建更多深入瞭解IP的橋樑，豐富粉絲與IP互動的途徑，以此加深粉絲與IP之間的情感紐帶。集團會致力於構建一個以IP為核心，更為完善且豐富多元的商業生態體系，推動業務的全面升級與可持續發展。