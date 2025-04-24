泡泡瑪特Labubu 3.0今開售　網上炒價高見1500元

泡泡瑪特Labubu 3.0今晚在內地線上開售，目前在網上已炒到1,500港元。(網上圖片)

泡泡瑪特(POPMART，港交所：9992)旗下超人氣IP「Labubu」吸金力強，粉絲眾多。其最新系列Labubu 3.0「前方高能」系列將於今晚(24日)10點在內地線上開售，明日（25日）線下發售，未正式推出已掀起炒風。據二手交易平台Carousell顯示，原價僅99元人民幣的Labubu 3.0，最多被炒高近15倍至1,500港元，可見市場的狂熱程度。

大行：目標價可達216元 多家大行預期，Labubu 3.0系列將成為泡泡瑪特短期業績的強勁催化劑，並推動公司第二季增長。其中摩根士丹利最新報告將泡泡瑪特目標價由164港元上調至204港元，維持「增持」評級；瑞銀更將目標價調升至216港元，給予「買入」評級，看好其增長潛力。 泡泡瑪特市值近2400億超長和 泡泡瑪特股價近期表現強勢，昨日(23日)一度創歷史新高，觸及188港元，今日(24日)則持平，截止發稿，泡泡瑪特報179.7港元，總市值逾2,395億元，已超越長和(港交所：001)的1,650億港元市值。市場關注Labubu 3.0正式發售後能否進一步帶動股價上揚，投資者宜密切留意銷售表現及二手市場熱度。

多家大行調高 泡泡瑪特目標價 大行 目標價 評級 大摩 164元 → 204元(＋24.4%) 增持 瑞銀 188元 → 216元（＋14.5%） 買入 花旗 162元 買入 富瑞 184元 → 203元(＋10.3%) 買入 高盛 132元 → 151元(＋14.4%) 中性