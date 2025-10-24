泡瑪半年最重挫 市場憂慮 增速見頂

港股連續9個交易日在二萬六水平徘徊之際，泡泡瑪特(9992)則逆向回吐，本周兩度登上表現最差藍籌的位置，昨大挫9.4%或24元，至232.4元，為約半年最大跌幅，成交額121.4億元，為第三大活躍港股。市場普遍對泡瑪本周二交出的季績感到滿意，惟內地盲盒熱潮降溫及增長動力放慢的憂慮持續蔓延，有分析指其營收增長幅度或在今年見頂。
泡瑪股價於8月下旬即市高見339.8元後見頂，以昨日低位227.2元計，已由高位累挫33.1%。不過，即使已明顯回吐，泡瑪累計今年仍有近1.6倍升幅，為今年表現最好藍籌。
晨星料營收增速今年見頂
外電引述晨星(Morningstar)的分析指，雖然泡瑪第三季增長超出預期，惟市場更關注的是未來幾個季度或可能出現增速放緩，並預計泡瑪的營收增速會在今年到達頂峰，明年起增長幅度會出現放緩。
高盛則發報告指，泡瑪上季的2.5倍收入增長速度，較上半年的2.04倍提速，並超出該行預期下半年增長1.6倍的預測。該行認為，其股價近日明顯回吐，與市場擔憂美國市場增長放緩有關，第三季數據應可重拾市場信心，惟仍須關注非LABUBU的IP(知識產權)動力，並指為2026年的增長核心。高盛對泡瑪評級維持「 中性」，目標價350元。
其他大行近日口徑繼續樂觀，花旗認為回吐是提供買入機會，建議投資者多關注其泡瑪產品的售罄速度，而非二手市場表現，因為其產品的暢銷勢頭持續強勁，即將來臨的節慶消費旺季將成短期催化劑，高速增長料可延續。該行給予泡瑪目標價415元，評級為「買入」。
恒指連續9日二萬六掙扎
大市方面，恒生指數昨再度在二萬六關掉頭，高見26,080點，收市則報25,967點，升186點或0.7%，恒生科技指數則升0.5%，報5,951點。主板成交額連續4個交易日不足3千億元，昨錄2,453億元。