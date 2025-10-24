泡瑪半年最重挫 市場憂慮 增速見頂

港股連續9個交易日在二萬六水平徘徊之際，泡泡瑪特(9992)則逆向回吐，本周兩度登上表現最差藍籌的位置，昨大挫9.4%或24元，至232.4元，為約半年最大跌幅，成交額121.4億元，為第三大活躍港股。市場普遍對泡瑪本周二交出的季績感到滿意，惟內地盲盒熱潮降溫及增長動力放慢的憂慮持續蔓延，有分析指其營收增長幅度或在今年見頂。

泡瑪股價於8月下旬即市高見339.8元後見頂，以昨日低位227.2元計，已由高位累挫33.1%。不過，即使已明顯回吐，泡瑪累計今年仍有近1.6倍升幅，為今年表現最好藍籌。