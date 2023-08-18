泰加保險｜兩年累蝕13億總資產縮近97%　擬尋求債務融資

泰加保險（6161）周四（17日）晚上一併發布該集團的2021年、2022年中期及2022年年度業績報告，當中泰加保險2021年虧損4.3億元、2022年中期虧損8.5億元，以及2022年全年虧損8.7億元。其中2021及2022年間，兩年累蝕13億，均不派息。

外部核數師長青（香港）會計師事務所則指，沒有其他可執行之審核程序，以就該集團於泰加保險之會計記錄及終止合併之限制及真實性，所產生之財務影響取得充足及適當之憑證，因此不表意見。

據泰加保險業績顯示，直至去年底，其總資產大跌96.6%，僅餘3,003.4萬元；負債則為2.8億元；現金及銀行存款為2,930萬元，較2020年底的9.49億大減近97%。

泰加保險擬尋求債務融資

執行董事梁琴指，集團近期將致力於阿聯酋及海外其他國家發展國際保險業務及其他保險相關業務，並獲得主席吳宇授出1億元阿聯酋迪拉姆即2.13億港元的無抵押額度，用於支持該等業務的發展。為盡快實現業務快速發展，其考慮進行外部債務融資，用於業務的開展。

此外，泰加保險在7月26日時，已向聯交所上市覆核委員會秘書提交覆核除牌決定之書面申請。公司將於適當時候知會其股東及潛在投資者最新進展。