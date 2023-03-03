泰加保險｜泰加獲主要股東饋贈阿聯酋保險公司　稱幫助公司渡過難關

泰加保險（6161）去年因涉違規及管治缺失，被保險業監管局接管調查，其後更提出清盤呈請，今（3日）公布，獲公司前主席兼主要股東吳宇，饋贈一間阿聯酋保險公司的全部所有權，又稱此舉幫助公司渡過難關。泰加現時仍於港交所停牌。

泰加表示，港交所指公司需有足夠程度之業務運作及持有足夠價值之資產支持其營運，以保證其證券維持上市地位，惟去年遭高等法院發出清盤令進行清盤，及後獲公司前主席兼主要股東吳宇協助，達成上市規則下的充足營運規定。

阿聯酋保險公司於去年7月成立

該阿聯酋保險公司於2022年7月在阿聯酋沙迦自貿區成立為有限公司，獲許可從事一系列保險活動，包括人壽保險、非人壽保險、再保險、風險及損害評估以及保險代理及經紀。該阿聯酋保險公司自成立以來及直至本公告日期並無開展任何業務。根據其至2022年12月31日的未經審核管理賬目，該阿聯酋保險公司的資產淨值為約4萬元阿聯迪拉姆（折合約8.4萬港元）。