熱門搜尋:
恒生指數 金價 五月天 周庭 李家超 叱咤2023 轉數快FPS 社內相親 年少日記 MIRROR YOHO WEST 區議會選舉2023 白日之下 騙案 流感 恒大 以巴衝突 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 朗然 日本旅遊 深圳好去處 食譜 日圓匯率 健身 聖誕節2023
Ad Block Ad Block
返回
財經
2023-12-04 17:43:00

泰加保險｜的士保險龍頭周三起取消上市地位　此前已接獲聯交所除牌決定 (更新)

分享：
泰加保險｜的士保險龍頭接獲聯交所除牌決定，12月6日起取消上市地位。(聯交所公告)。(資料圖片／陳奕釗攝)

泰加保險｜的士保險龍頭接獲聯交所除牌決定，12月6日起取消上市地位。(聯交所公告)。(資料圖片／陳奕釗攝)

昔日的士保險龍頭泰加保險（6161）公布，上市覆核委員會於11月23日已決定維持上市委員會根據上市規則取消集團上市地位的決定，而聯交所宣布由12月6日（周三）上午9時起，泰加保險的上市地位將予以取消。

聯交所指，泰加保險自2022年1月5日起已暫停買賣，並未能於今年7月4日或之前履行復牌指引而復牌。

在7月14日，上市委員會決定根據《上市規則》取消該公司股份在聯交所的上市地位，惟至7月26日公司向上市覆核委員會申請覆核上市委員會的決定，惟未能成功。

【12月4日更新】

泰加保險｜的士保險龍頭接獲聯交所除牌決定，12月6日起取消上市地位。(聯交所公告)。(資料圖片／陳奕釗攝)

泰加保險｜的士保險龍頭接獲聯交所除牌決定，12月6日起取消上市地位。(聯交所公告)。(資料圖片／陳奕釗攝)

泰加保險周三起取消上市地位。(聯交所公告)

泰加保險周三起取消上市地位。(聯交所公告)

7月時曾向上市覆核委員會上訴

今年7月14日時，公司接獲聯交所的函件，指出上市委員會，已根據第6.01A條作出決定，取消該公司的股份上市地位，而泰加保險已於7月26日，向聯交所上市覆核委員會秘書提交覆核除牌決定的書面申請。

泰加保險6月時成功融資53億元

6月泰加保險曾發公告，指集團已透過全資子公司成功與多家投資方達成簽署投資意向書，總融資金額逾53億港元，同時擬向的士司機贈送公司認股權，以盡快在短期內申請復牌。

Ad Block

泰加保險2021年退保近萬名的士車主保險

曾為的士保險業龍頭的泰加保險，於2021年12月底突然去信通知約1萬名的士車主，聲稱會於7日通知期後退保，當時在業界一度掀起風波，保險業監管局其後更宣布接管泰加，並將保單限期延長至2022年2月5日，並委任會計師行進行審查。

當時保監局接管泰加一事，亦令市場質疑是否過度要求泰加，如泰加將海外所有資金全部調回香港戶口之中，以及令市場反思毛利低、意外率高的職業汽車及司機保險何去何從。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受