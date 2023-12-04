泰加保險｜的士保險龍頭周三起取消上市地位　此前已接獲聯交所除牌決定 (更新)

昔日的士保險龍頭泰加保險（6161）公布，上市覆核委員會於11月23日已決定維持上市委員會根據上市規則取消集團上市地位的決定，而聯交所宣布由12月6日（周三）上午9時起，泰加保險的上市地位將予以取消。
聯交所指，泰加保險自2022年1月5日起已暫停買賣，並未能於今年7月4日或之前履行復牌指引而復牌。
在7月14日，上市委員會決定根據《上市規則》取消該公司股份在聯交所的上市地位，惟至7月26日公司向上市覆核委員會申請覆核上市委員會的決定，惟未能成功。
【12月4日更新】
7月時曾向上市覆核委員會上訴
今年7月14日時，公司接獲聯交所的函件，指出上市委員會，已根據第6.01A條作出決定，取消該公司的股份上市地位，而泰加保險已於7月26日，向聯交所上市覆核委員會秘書提交覆核除牌決定的書面申請。
泰加保險6月時成功融資53億元
6月泰加保險曾發公告，指集團已透過全資子公司成功與多家投資方達成簽署投資意向書，總融資金額逾53億港元，同時擬向的士司機贈送公司認股權，以盡快在短期內申請復牌。
泰加保險2021年退保近萬名的士車主保險
曾為的士保險業龍頭的泰加保險，於2021年12月底突然去信通知約1萬名的士車主，聲稱會於7日通知期後退保，當時在業界一度掀起風波，保險業監管局其後更宣布接管泰加，並將保單限期延長至2022年2月5日，並委任會計師行進行審查。
當時保監局接管泰加一事，亦令市場質疑是否過度要求泰加，如泰加將海外所有資金全部調回香港戶口之中，以及令市場反思毛利低、意外率高的職業汽車及司機保險何去何從。