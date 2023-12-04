泰加保險｜的士保險龍頭周三起取消上市地位　此前已接獲聯交所除牌決定 (更新)

泰加保險｜的士保險龍頭接獲聯交所除牌決定，12月6日起取消上市地位。(聯交所公告)。(資料圖片／陳奕釗攝)

昔日的士保險龍頭泰加保險（6161）公布，上市覆核委員會於11月23日已決定維持上市委員會根據上市規則取消集團上市地位的決定，而聯交所宣布由12月6日（周三）上午9時起，泰加保險的上市地位將予以取消。

聯交所指，泰加保險自2022年1月5日起已暫停買賣，並未能於今年7月4日或之前履行復牌指引而復牌。

在7月14日，上市委員會決定根據《上市規則》取消該公司股份在聯交所的上市地位，惟至7月26日公司向上市覆核委員會申請覆核上市委員會的決定，惟未能成功。