泰國今年大米出口量料可增至 800 萬噸

泰國大米出口商協會主席表示，今年泰國大米出口量可能達到 800 萬噸，儘管出現洪水氾濫，但颱風造成的影響不大，而且泰銖弱將有助於海外銷售。

泰國是世界第三大稻米出口國去年出口611 萬噸糧食。泰國米是香港人消耗最多的進口米，估計佔香港大米進口量及銷售量約5至6成。

外電報道，泰國大米出口商協會名譽會長 Chookiat Ophaswongse 估計，9 月底和 10 月初的颱風造成的洪水對農作物造成了一些損害，但並未影響出口。

Chookiat 說：「由於泰銖疲軟和印度的出口稅，今年我們仍然可以達到 750 萬噸（出口），也可以達到 800 萬噸。」

洪水對農作物損害細

9 月，世界最大的出口國印度禁止向海外銷售碎米，並對各種大米等級的出口徵收 20% 的關稅。除非情況發生巨大變化，否則他預計 2023 年的出口量也將達到 800 萬噸。該協會在 9 月已將出口目標從 700 萬噸上調至 750 萬噸。

報道未有對出口價格預測。在一個多月前就有報道指出，泰國農業部官員表示，作為全球第二及第三大稻米出口國的泰國和越南，破天荒地同意合作推高全球米價，以助改善米農收入。不過，泰國稻米出口商公會認為，兩國如意算盤恐未能打響，因國際市場賣家眾多，加上稻米品質很快惡化，需短期把其出售，這因素一向使稻米生產商難操控市場。