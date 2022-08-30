泰越破天荒聯手抬米價 佔全球稻穀產量1成

泰國農業部官員周一表示，作為全球第二及第三大稻米出口國的泰國和越南，破天荒地同意合作推高全球米價，以助改善米農收入。泰越兩國認為目前全球米價太低，對受債務和貧窮所困的米農並不公平，加上新冠疫情和俄烏戰爭令稻米生產成本大漲，令米農雪上加霜，如果情況持續下去，米農可能會改種其他作物，令稻米生產減少，衝擊全球糧食供應。

外媒引述泰國發言人表示，討論目的包括提高全球市場的議價能力及增加農民收入。雖然現時無法確定加價舉措最終能否達成目標，但已與「農業戰略夥伴攜手踏前一步」。

不過，泰國稻米出口商公會認為，兩國如意算盤恐未能打響，因國際市場賣家眾多，加上稻米品質很快惡化，需短期把其出售，這因素一向使稻米生產商難操控市場。

兩國指米價太低對米農不公

據美國農業部的數據顯示，泰國及越南的稻穀產量約佔全球10%，出口量佔比約26%。

至於受旱災困擾的印度，早前因考慮限制當地稻米出口以保障自家糧食供應充足，受七大工業國（G7）抨擊該舉措將全球糧食危機推向水深火熱。目前印度政府正改為考慮限制碎米出口，其只佔印度整體米類出口量不到20%，比限制佔達40%的所有稻米出口影響較輕。中國為碎米最大買家，主要用作動物飼料，部分非洲窮國會因其價格較其他米種便宜而作食物。