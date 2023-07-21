洗米華案｜周大福企業據報全面接手LET Group越南賭場度假村，項目與周焯華合資。

太陽城集團（1383）創辦人周焯華（洗米華）因捲入不法開賭案而在服刑中，至於他旗下的博彩業務亦不斷遭出售。外電報道，前稱太陽城集團的LET Group（1383），將退出旗下越南賭場度假村「會安南岸綜合娛樂度假村」項目，並由其合資夥伴周大福、新世界（017）鄭氏家族全面接手。

該度假村設賭場及Rosewood主理酒店

據了解，「會安南岸度假村」設一個擁有140張賭桌及350多台老虎機的賭場、一個高爾夫球場，以及由新世界旗下瑰麗酒店（Rosewood）主理的豪華酒店。現時會安度假村正在建設更多設施，預計總投資約40億美元（折合約312億港元）。

LET Group現由周焯華「愛將」打理

自從周焯華被捕及服刑後，旗下集團則由太陽城集團更名為「LET Group」，並由周焯華愛將盧衍溢（前稱盧啓邦）接手打理。

而周大福接管「會安南岸度假村」之際，近期亦成為澳洲賭場運營商「星億娛樂集團」的主要投資者，並與另一家本港企業遠東發展，一同於布里斯班耗資36億美元開發賭場度假村。此外，有指許多澳門中介人也因在國內面臨更嚴格監管，將目光轉向東南亞及其他地區開展業務。