洗米華案｜周大福企業據報全面接手LET Group越南賭場度假村，項目與周焯華合資。

太陽城集團（1383）創辦人周焯華（洗米華）因捲入不法開賭案而在服刑中，至於他旗下的博彩業務亦不斷遭出售。外電報道，前稱太陽城集團的LET Group（1383），將退出旗下越南賭場度假村「會安南岸綜合娛樂度假村」項目，並由其合資夥伴周大福、新世界（017）鄭氏家族全面接手。
周大福企業據報全面接手LET Group越南賭場度假村
《彭博》報道，LET Group、鄭氏家族旗下周大福企業，以及投資管理公司VinaCapital，三方成立合資公司，且共同持有位於越南峴港附近的「會安南岸度假村」。
報道引述消息人士指，Let Group原與周大福企業一同打理會安南岸度假村，但現時LET Group將退出參與管理，並由周大福企業負責監督會安南岸度假村營運。
目前周大福企業及LET Group未有回應置評。
該度假村設賭場及Rosewood主理酒店
據了解，「會安南岸度假村」設一個擁有140張賭桌及350多台老虎機的賭場、一個高爾夫球場，以及由新世界旗下瑰麗酒店（Rosewood）主理的豪華酒店。現時會安度假村正在建設更多設施，預計總投資約40億美元（折合約312億港元）。
LET Group現由周焯華「愛將」打理
自從周焯華被捕及服刑後，旗下集團則由太陽城集團更名為「LET Group」，並由周焯華愛將盧衍溢（前稱盧啓邦）接手打理。
而周大福接管「會安南岸度假村」之際，近期亦成為澳洲賭場運營商「星億娛樂集團」的主要投資者，並與另一家本港企業遠東發展，一同於布里斯班耗資36億美元開發賭場度假村。此外，有指許多澳門中介人也因在國內面臨更嚴格監管，將目光轉向東南亞及其他地區開展業務。