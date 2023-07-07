洗米華案｜周焯華不法開賭案上訴遭駁回，涉6億不動產資產被拍賣。(資料圖片)

太陽城集團（1383）創辦人周焯華（洗米華）因捲入不法開賭案而在服刑中，周焯華早前就其所涉案件的部分證據是否具法律效力提起三宗上訴，但均遭澳門中級法院駁回。此外，澳門法院亦將其36個不動產變賣，涉及約6億澳門元。

周焯華不法開賭案上訴遭駁回

周焯華及數名被告，因為捲入非法賭博、犯罪集團、欺詐、清洗黑錢等罪名，終於在今年1月19日被判刑。周焯華等人及檢察院則已經就初級法院的判決結果，各自提出上訴。不過周焯華早前就其所涉案件的部分證據，是否具法律效力提起三宗上訴，但均遭澳門中級法院駁回。

周焯華另需作民事賠償，法院裁定周焯華等被告，需向澳門政府支付65.2億元；亦要向五家濠賭牌主賠償，當中永利（1128）獲賠最多，涉逾7.7億；銀娛（027）獲賠5.59億；美高梅（2282）獲賠3.49億；金沙（1928）旗下威尼斯人獲2.95億；澳博（880）旗下澳娛則獲賠1.7億，合共賠償21.5億元。