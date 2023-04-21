洗米華案｜德晉前主席陳榮煉34項罪成判監14年 其妻為明星安以軒

案情指，陳榮煉被控利用「德晉貴賓會」在6大博企內，以較高碼佣吸引賭客「賭底面」，即指客人在賭枱押注，同時私下以槓桿式加乘與他人對賭，涉助逃稅或洗黑錢；同時，德晉存有65萬多條賭博記錄，其中有3,409條與「賭底面」相關；不正當利益涉及逾15億元。

澳門傳媒報道，澳門勵駿（1680）兼德晉集團前主席、台灣明星安以軒丈夫陳榮煉，涉嫌不法經營賭博和清洗黑錢等34項案件罪成，今（21日）於澳門初級法院宣判被判監14年。

陳榮煉強調德晉非犯罪集團

案件已於3月8日完成結案陳詞，陳當時向所有員工致歉，又在庭上提到他的90歲老父並哽咽落淚，亦強調德晉不是犯罪集團，希望法官能作公正裁決，能無罪開釋他及涉事員工。

陳詞內容更不時稱讚澳門政府，稱靠政府開放博彩業，並得到國家大力支持澳門發展，德晉才可做到今日的規模。

現年50歲的陳榮煉自去年1月30日被捕，同年8月被澳門檢察院起訴83項罪名，12月5日在澳門初級法院開審，至今遭羈押逾1年。

安以軒未有出庭

至於陳榮煉妻子安以軒，在其出庭期間未有現身，社交媒體帳戶已停用逾1年，其微博更全數清空，期間一度有傳安以軒離婚自保，及復出拍戲養育兒女，但全未經證實。