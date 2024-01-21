洪九果品配股籌8億 上市16個月三度抽水

重慶洪九果品(6689)在2022年9月上市至今16個月，旋即再公布抽水！集團宣布，按每股4.35元配售最多1.89億股H股，佔已發行股本13.34%，佔已擴大股本11.77%，設1年禁售期，集資總額8.22億元，扣除佣金及開支後集資淨額8億元。

集團指，配售全部所得款項淨額將用於強化水果供應鏈、償還有息債務以及補充流動資金及其他一般企業用途。又指，今次配售募集資金到位後，將增強集團的資金實力，能夠讓公司進一步在下游銷售端拓展客戶和網絡，在上游採購端加深佈局及鎖定優質水果，從而不斷強化「端到端」的水果供應鏈，提升市場份額，提升市場競爭力及綜合實力，促進長遠健康及可持續發展。