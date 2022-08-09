洪灝預測中港股市難突破 內地未來十年增長2%算樂觀

曾精準預測A股大跌的前交銀國際首席策略師洪灝勸籲投資者，在中國經濟增長放緩及中美關係惡化之下，不要對內地股市反彈前份過於興奮。

曾於2017年及2018年在中國策略員中排名第一的洪灝在接受彭博社訪問時表示，隨着火熱的中國樓市冷卻，中國未來十年平均增長2%的預測仍然是非常樂觀。中美在政治上持續緊張，尤其威脅將中概股從美國的交易所中除牌，將會為中港股市帶來巨大壓力。不要預期再有破紀錄的高位，中港股市要突破目前的交易範圍亦會相當困難。

洪灝的展望與市場的預測差異甚寬。儘管內地樓市目前面對的問題及中國清零政策下，中國實際上要放棄5.5%的全年經濟增長目標，但經濟師對經濟增年的中位數仍然維在5.5%，2023年及2024年的預測中位數則分別為5.2%及5.0%。

拒評離開交銀國際的原因

洪灝認為目前最大的難題是中國那些大得不能倒的地產行業。建築及房地產銷售是過去10多年的中國經濟增長動力，而今年樓市的混亂則需要國家干預以防範對中國金融體系的影響。他認為現時要處理內地樓市問題已經太遲。

洪灝今年5月疑因預測滬綜指跌穿三千而遭封殺，遂離開中資投行交銀國際看，目前他活躍在Twitter上。他在訪問中拒絕評論自己離職的原因。