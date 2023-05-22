洪灝：美國經濟如避開衰退　中國出口及製造業可「關山橫越」渡過難關

思睿投資集團合伙人兼首席經濟學家洪灝發表2023年財經展望，表示美國聯儲局的緊縮政策正壓制著美國內需，間接導致中國製造業和出口放緩，如美國經濟避開衰退，將使中國「關山橫越」渡過難關。

中國製造業和出口受美國影響

洪灝表示，中國近期創紀錄的貿易盈餘，使國內存款餘額和M2激增，認為正是中國製造業實力底氣的有力證據，但指出這優勢意味中國出口一直是疫情期間支撐經濟的頂柱。另一方面，聯儲局緊縮政策正壓抑美國內需，從而影響中國製造業和出口的勢頭，令中國即使重啟，大宗商品、能源和股市表現卻一般。

洪灝解釋，疫情期間國內家庭槓桿率激增，如今中國進一步加槓桿空間已有限，因此貸款增速滯後於貨幣增長，而國內「報復性消費」亦有如曇花一現。而消費在中國經濟中的比重殊為有限，因此，「橘生淮南，水土異也」，導致海外經濟復甦的經驗，無法輕易用於中國。