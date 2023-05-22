洪灝：美國經濟如避開衰退　中國出口及製造業可「關山橫越」渡過難關

思睿投資集團合伙人兼首席經濟學家洪灝發表2023年財經展望，表示美國聯儲局的緊縮政策正壓制著美國內需，間接導致中國製造業和出口放緩，如美國經濟避開衰退，將使中國「關山橫越」渡過難關。
中國製造業和出口受美國影響
洪灝表示，中國近期創紀錄的貿易盈餘，使國內存款餘額和M2激增，認為正是中國製造業實力底氣的有力證據，但指出這優勢意味中國出口一直是疫情期間支撐經濟的頂柱。另一方面，聯儲局緊縮政策正壓抑美國內需，從而影響中國製造業和出口的勢頭，令中國即使重啟，大宗商品、能源和股市表現卻一般。
洪灝解釋，疫情期間國內家庭槓桿率激增，如今中國進一步加槓桿空間已有限，因此貸款增速滯後於貨幣增長，而國內「報復性消費」亦有如曇花一現。而消費在中國經濟中的比重殊為有限，因此，「橘生淮南，水土異也」，導致海外經濟復甦的經驗，無法輕易用於中國。
美國躲過衰退將助中國製造出口業
此外，洪灝指出若美國能躲過衰退，中國製造業和出口勢將關山橫越並渡過難關，而工業利潤增速觸底，中美消費者信心並肩回暖都暗示著此種情景的可能性正穩步上升，中國股市亦將應聲上漲，不過經濟全面復甦尚需時日，風險資產也終將有所表現；若中國製造業復甦，週期性股票、價值型股票和大宗商品將再度跑贏大市。